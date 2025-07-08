Две пары с Урала участвуют во Всероссийском свадебном фестивале (ФОТО)

Во Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца», который проходит сегодня в Москве, принимают участие две пары молодоженов из Свердловской области.

Как сообщили в департаменте информполитики, первая пара – Евгений Противень и Надежда Кижваткина. Молодые люди познакомились во время учебы в Уральской государственной консерватории. Сейчас Евгений – тубист Уральского государственного духового оркестра, а Надежда – преподаватель по фортепиано. Вторая уральская пара – Александр Молчанов и Дарья Дворянинова. Жених – профессиональный фотограф, невеста – гримёр-визажист.

Добавим, сегодня врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поздравил уральцев с Днем семьи, любви и верности. По его словам, именно в семье формируются основы нравственности, милосердия, уважения к своему дому и Родине.

Фото ДИП Свердловской области

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube