За неделю клещи укусили 1000 человек в Свердловской области

С начала эпидсезона в регионе зарегистрировано 26,3 тысячи пострадавших от присасывания клещей, что на 6% выше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 148 человек (диагноз подтвержден у 31 пациента). С подозрением на клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) – 251 человек. Заболевание подтверждено у 117 человек.

В лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и медорганизаций исследовано 25,6 тысячи особей клещей. В 42,5% проб обнаружен лайм-боррелиоз. Клещевой энцефалит найден в 1,1% проб. В Роспотребнадзоре отметили, что план по акарицидным обработкам в регионе выполнен на 100%.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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