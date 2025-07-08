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Вторник, 8 июля 2025, 11:05 мск

Новости Екатеринбург

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Синоптики обещают Екатеринбургу два дня жары

В ближайшие дни в Свердловской области существенно потеплеет, но ненадолго. Погоду в регионе будет определять циклон Friedemann. «Атлантический циклон, выйдя к Санкт-Петербургу, поднимает в передней части теплый воздух восточного Средиземноморья в центр Европейской территории России.

Часть этого тепла достанется Уралу: 9-10 июля дневная температура повысится до +23…+28°. В теплом воздухе вероятно усиление конвекции, ведущей к кратковременным дождям и грозам», – сообщает Уралгидрометцентр. Однако теплый период будет непродолжительным. Уже с 11 июля подуют северо-западные ветры и освежат атмосферу на Среднем Урале. Температура воздуха понизится до привычных +22°.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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