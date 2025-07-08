В Черноисточинском пруду утонул 9-летний ребенок

В Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом утонул 9-летний мальчик. Его тело было обнаружено и извлечено из воды 7 июля, сообщили в ГУ МЧС региона. По факту гибели ребенка проводятся оперативно-следственные действия. Следственный комитет пока не дает комментариев. По информации издания TagilCity.ru , мальчик ушел на рыбалку и после этого пропал. Погибший ребенок ходил в футбольную секцию. Для его семьи родители воспитанников сейчас собирают финансовую помощь.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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