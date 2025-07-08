За полгода в Свердловской области родились 17316 детей

За первые 6 месяцев 2025 года в Свердловской области родилось 17316 малышей – 8855 мальчиков и 8461 девочка, в том числе 198 пар близнецов.

Как сообщили в областном минздраве, больше всего родов приходится на долю свердловчанок в возрасте 25-35 лет – 8605, от 35 до 40 лет – 3645, старше 45 лет – 61 роды. Первенцы появились у 6837 женщин, второй ребенок – у 5403, третьим малышом пополнились 3119 семей. Восемь женщин стали мамами в десятый раз и более.

Благодаря высокотехнологичным репродуктивным технологиям, современным методикам лечения и широкому спектру лекарственных препаратов медики помогают стать родителями даже тем парам, которые столкнулись с трудностями на этом пути из-за различных заболеваний. Например, в Верхнепышминской ЦГКБ состоят на учете с бесплодием 103 пары. Более 20 пациенток уже испытали счастье материнства с помощью ЭКО.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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