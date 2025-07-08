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Вторник, 8 июля 2025, 11:31 мск

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Стало известно, сколько молодых россиян не поддерживают традиционные семейные ценности

Молодые россияне в возрасте до 25 лет в трети случаев считают, что не стоит держаться за традиционные семейные ценности, так как они постоянно меняются. Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ накануне Дня любви, семьи и верности. При этом вариант, согласно которому важно сохранять те же самые ценности, выбирают все же больше молодых людей – 61% опрошенных.

В целом россияне считают, что сохранение культуры материнства и отцовства, поддержка многодетности – это важно и нужно. Так отвечают 84% опрошенных.

Екатеринбург, Елена Сычева

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