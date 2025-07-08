Глава правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург

премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Екатеринбург. Самолёт главы кабмина приземлился в аэропорту Кольцово. В программе сегодняшнего визита осмотр павильонов «Иннопрома» и участие в главной пленарной сессии. На последнюю, кстати, попадут не все участники международной промышленной выставки. Большинство рядовых посетителей, делегатов и представителей площадок были удалены из выставочного центра еще в районе полудня. Прессу, кроме пула премьера, также не допускают на обход и на пленарку.

Отметим, ранее телеграм-каналы делали прогнозы о том, что визит отменится на фоне событий в Минтрансе, однако Мишустин прилетел на Урал.

Екатеринбург, Елена Сычева

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