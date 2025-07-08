Год без льготной ипотеки: как изменился рынок новостроек Екатеринбурга

Рынок новостроек пережил первый год без массовой ипотеки. Не всем девелоперам удалось адаптироваться к новым финансовым условиям, фиксирует глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

По данным аналитической платформы bnMAP.pro в июне 2025 года на рынке первичной недвижимости Екатеринбурга было зарегистрировано около 1,6 тысячи договоров долевого участия в строительстве. Это больше, чем в мае, но в целом не превышает весенних показателей продаж. По итогам первого полугодия 2025 года количество сделок упало на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда был ажиотажный спрос на жилье. Относительно первой половины 2023 года снижение составляет 29%, а к 2022 – лишь 8%.

Доля ипотечных продаж в июне составила 64%. Рассрочки остаются важным инструментом застройщиков, но теперь их используют более взвешенно. Темпы ввода новых жилых проектов на рынке Екатеринбурга снизились по сравнению с прошлым годом, но объем предложений все равно превышает объем реализации. В этих условиях продолжает расти конкуренция между продавцами жилья.

«Средняя цена в экспозиции остается на уровне 163 тысяч рублей за 1 кв. м. а средняя цена сделок около 157 тысяч рублей за 1 кв. м. Ценовая стагнация не способствует быстрым решениям со стороны покупателей, часть из них ждут скидок и комфортных условий финансирования. Но ценовые дисконты могут позволить далеко не все продавцы. Но скидок действительно стало больше, они краткосрочны и, что важно, позволяют вовлекать покупателей в рынок», – отмечает Михаил Хорьков в своем телеграм-канале REBURG EKB.

Напомним, 6 июня Центробанк впервые за восемь месяцев снизил ключевую ставку до 20%. По словам эксперта, продавцы рассчитывали на расширение льготных программ, но эти надежды не оправдались. Активность покупателей остается невысокой.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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