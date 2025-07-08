Уралец угнал два авто за 13 минут, чтобы впечатлить девушку

В Каменске-Уральском вынесли приговор местному жителю, который в декабре прошлого года за 13 минут вскрыл два чужих автомобиля, чтобы произвести впечатление на подругу. Хотя далеко ему уехать не удалось, уголовное дело он заработал.

Как сообщили в пресс-службе суда, в ночь на 22 декабря Виктор поссорился со своей девушкой во дворе. Она вызвала такси.

Виктор, чтобы произвести впечатление на подругу, решил красиво подъехать к ней на машине. Проблема заключалась в том, что своего транспорта у него не было, а действовать нужно было быстро, пока дама не уехала.

Тогда мужчина разбил стекло припаркованного рядом ВАЗа, вырвал провода из замка зажигания, замкнул их между собой, но двигатель запустить не сумел. Тогда он попробовал отбуксировать машину руками, но сдвинуть её удалось менее чем на два метра. Поняв, что теряет время, Виктор вскрыл второй автомобиль той же марки ВАЗ. Машина завелась, но вскоре заглохла, так и не выехав из двора.

Красногорский районный суд Каменска-Уральского признал Виктора виновным в совершении двух угонов. Ему назначено наказание в виде принудительных работ на срок 2 года 5 месяцев с удержанием 20% из заработка в доход государства. Ущерб потерпевшим в общей сумме 13 000 рублей осужденный возместил в полном объеме еще на стадии предварительного расследования уголовного дела.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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