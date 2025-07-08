В аэропорту Кольцово Михаилу Мишустину показали обновленный Ил-114-300

Сегодня в екатеринбургском международном аэропорту Кольцово председателю правительства Михаилу Мишустину представили опытный образец обновленного Ил-114-300. Об этом сообщает пресс-служба федерального кабинета министров РФ.

Как рассказал генеральный директор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха, самолет создается специально для местных авиалиний, с возможностью эксплуатации в труднодоступных регионах со слабой аэродромной инфраструктурой, на коротких и грунтовых взлетно-посадочных полосах, в условиях низких температур. Планируется, что Ил-114-300 заменит на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса.

Самолет в рамках испытаний совершил перелет Москва – Екатеринбург. Он показал хорошие результаты по топливной эффективности.

Модернизированная версия собирается из комплектующих российского производства и оснащена российскими системами и оборудованием. Всего по программе летных испытаний на двух опытных образцах выполнено более 180 полетов.

Крейсерская скорость полета обновленного Ил-114-300 составляет 450-500 км/ч, а максимальная высота полета – 7,6 тыс. м. Пассажировместимость – до 68 человек.

Сейчас самолет находится на этапе сертификации. В декабре 2025 года планируется получить сертификат и запустить воздушное судно в серийное производство.

Программа модернизации и возобновления серийного производства регионального пассажирского самолета Ил-114-300 ведется по поручению президента.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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