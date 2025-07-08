В Екатеринбурге закрывают известный частный сад – собственник поднял стоимость аренды втрое

В Екатеринбурге закрывают детский сад «Рада», который работал десять лет в элитном ЖК «Антарес» возле парка Зеленая Роща. Родителей и персонал поставили в известность только сегодня.

«Мы приняли сложное решение, что по финансово-экономическим причинам мы закрываем проект детского сада «Рада». Детский сад в прежнем формате продолжит свою работу до 31 августа 2025 года», – говорится в сообщении.

Это произошло после очередного раунда переговоров с собственниками помещения. Те предложили руководству детсада либо платить за аренду втрое больше, либо выкупить помещение – примерно за 100 млн рублей.

«При таких расценках плата за месяц пребывания ребенка в детском саду становится неадекватной для Екатеринбурга. Если сейчас это примерно 55 тысяч рублей в месяц, то стала бы порядка 100 тысяч рублей», – рассказала «Новому Дню» мать одного из воспитанников детского сада.

Сейчас в детском саду «Рада» работают более шести групп и порядка 20 сотрудников.

Екатеринбург, Елена Сычева

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