«Уральские авиалинии» перейдут на российское ПО

«Уральские авиалинии» на выставке «Иннопром» заключили соглашение с «СКБ Контур», в рамках которого перейдут на российское программное обеспечение, а также будут сотрудничать в цифровой сфере. Документ подписали заместитель гендиректора «Уральских авиалиний» Александр Зиновьев и генеральный директор «СКБ Контур Михаил Сродных.

«СКБ Контур наш давний поставщик современных информационных и коммуникационных технологий. В рамках данного стратегического партнерства мы реализуем план мероприятий по налоговому мониторингу, кадровому документообороту и информационной безопасности. Системы помогут авиакомпании эффективно взаимодействовать с налоговыми органами, перевести в электронный вид кадровый документооборот, повысить безопасность ведения бизнеса», – сказал Зиновьев.

«Нас объединяет один важный момент – обе компании преодолевают фактор расстояния. «Уральские авиалинии» ежегодно перевозят более 9,5 млн пассажиров. Наша совместная работа, выстроенная на экспертизе двух компаний, станет платформой для новых проектов», – добавил Сродных.

Екатеринбург, Елена Сычева

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