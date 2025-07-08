Уралец Alex Terrible стал фигурантом дела о дискредитации армии. Популярный methal-исполнитель и лидер группы Slaugter to Prevail Александр Шиколай проходит по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Протокол был составлен сотрудниками центра «Э» полиции Москвы. Причины, по которым музыканту предъявлено обвинение, пока не известны, однако в начале СВО Террибл высказывался по разным вопросам, в том числе о мобилизации.
Крайне популярный в США, певец недавно стал приезжать в Россию – здесь он попробовал себя в спорте. Недавно выступил на турнире Top Dog 37, причем вышел против основателя кулачной лиги Даниила Регбиста, но проиграл.
Екатеринбург, Елена Сычева
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