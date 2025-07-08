Технический университет УГМК выпустил тысячного студента

В Техническом университете УГМК состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам – 50 студентов-очников получили документ о высшем образовании. Всего в этом году вуз окончили 145 студентов, 23 из них – с отличием. Будущие инженеры осваивали направления от металлургии и электроэнергетики до автоматизации производств и проектирования оборудования и процессов.

Среди нынешних выпускников университет отметил тысячного студента. Им стал Сергей Шабышев, окончивший обучение по направлению «Технологические машины и оборудование». А всего с 2018 по 2025 годы в Техническом университете УГМК были подготовлены 1009 дипломированных специалистов: 229 магистров и бакалавров, 410 специалистов заочного обучения, 370 – очного обучения. Дипломы с отличием получил 181 человек.

Образовательная модель университета строится на тесной связи с промышленными предприятиями. С первого курса студенты проходят практику на будущих рабочих местах, осваивают профессию, приобретают навыки и знакомятся с коллективом. В результате появляются дипломные проекты, ориентированные на решение реальных задач производства.

«Мы ценим, что вы развиваетесь не только профессионально, но и как личности. Среди вас – победители олимпиад, активные волонтеры, участники научных конференций. Такой многогранный рост делает вас востребованными специалистами с большим карьерным потенциалом», – обратился к выпускникам директор вуза Вячеслав Лапин.

Технический университет УГМК – первый частный инженерный вуз горно-металлургического профиля в России. Практически все выпускники университета – 98,6% – идут работать по профилю, многие из них – еще до окончания обучения. В 2025 году Техуниверситет в третий раз подряд стал лидером Свердловской области в локальном рейтинге вузов агентства RAEX.

Сейчас в вузе идет приемная кампания. Университет принимает абитуриентов по следующим направлениям: горное дело; машины и оборудование горных предприятий; металлургия; электроэнергетика и электротехника; автоматизация технологических процессов и производств; технологические машины и оборудование; информатика и вычислительная техника; экономика.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube