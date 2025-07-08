Горожане рассказали, как празднуют День семьи, любви и верности (ВИДЕО)

Сегодня, 8 июля, в России отмечают важный праздник – День семьи, любви и верности. Символом этого дня стала ромашка, а его история восходит к святым Петру и Февронии Муромским, чей союз считается эталоном супружеской верности. Корреспонденты «Нового Дня» вышли на улицы города, чтобы узнать у прохожих: знают ли они дату праздника и как будут его отмечать?

Горожане о праздновании Дня любви, семьи и верности

Опрос показал, что большинство семей и молодых парочек знают и уверенно называют дату – 8 июля.

Молодые люди чаще испытывали затруднения с датой, но точно знали, что это летние месяцы. «Так, он в июле кажется, в июле-августе…», – признался один из парней. Однако саму суть праздника – чествование семьи и верности – понимали почти все. Были, разумеется, и те, кто никогда не слышал и не отмечал.

На вопрос о праздновании ответы были разнообразными и душевными. Здесь и семейные посиделки, и романтические жесты, в том числе и букеты ромашек. Многие считали совместную прогулку уже хорошим началом праздника семьи. То, о чем упоминал почти каждый: «Главное – позвонить родителям, сказать «люблю», спросить, как дела».

Самым неожиданным стал ответ молодой девушки: «К сожалению, приходится всем работать, чтобы была любовь, семья и верность. Ипотека сама себя не выплатит».

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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