17-летний тагильчанин пойдет под суд за участие в мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП»

В Нижнем Тагиле завершено расследование уголовного дела 17-летнего студента, который был участником мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП». Парень принимал от курьеров посылки с деньгами и перечислял их на указанные счета, оставляя себе 10% от суммы. Всего несовершеннолетний обвиняется в пяти эпизодах мошенничества по сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщили в следственном комитете, осенью 2024 года учащийся техникума откликнулся на объявление о «быстром заработке» в интернете. Он связался с работодателем в мессендежере, чтобы уточнить условия и согласился на работу, имевшую явные признаки криминала. В период с 24 ноября по 12 декабря 2024 года фигурант пять раз принимал от курьеров посылки, в которых находилось от 100 до 200 тысяч рублей. По данным следствия, эти деньги были обманом похищены у пенсионеров Нижнего Тагила и Новоуральска. Личности подельников студента устанавливаются.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, обвиняемого задержали в техникуме, где он обучался. Молодой человек раскаялся в преступлении и предложил возместить причиненный ущерб пожилым людям. Однако это не повлияло на процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube