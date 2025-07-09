Устойчивая положительная динамика: Денис Паслер рассказал Михаилу Мишустину о развитии Свердловской области

Свердловская область демонстрирует устойчивую положительную динамику по всем показателям социально-экономического развития. В регионе вводятся рекордные объемы жилья, развиваются промышленность и образование.

Об этом врио губернатора Денис Паслер доложил председателю правительства Михаилу Мишустину, который 8 июля прибыл в Екатеринбург для работы на площадке Международной промышленной выставки «Иннопром-2025».

«Текущие социально-экономические показатели регионального развития демонстрируют устойчивую положительную динамику. За пять месяцев этого года объём отгруженной промышленной продукции вырос почти на 9%, индекс промпроизводства – на 2%. Сохраняется положительная инвестиционная активность: по итогам первого квартала объём инвестиций в основной капитал составил почти 163 миллиарда рублей. Стабилен рынок труда», – сказал Денис Паслер.

Кроме того, с начала года в области построено почти полтора миллиона квадратных метров жилья. «Рассчитываем по итогам года выйти на отметку в три миллиона «квадратов», – подчеркнул Денис Паслер. А благодаря предоставленной возможности списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам планируется реструктуризировать порядка 33 миллиардов рублей, из которых почти 18 миллиардов рублей будут направлены в ЖКХ.

Еще одной темой для обсуждения стало строительство кампуса мирового уровня на базе Уральского федерального университета. На выполнение работ в рамках второй очереди правительством РФ выделено более 20 миллиардов рублей. Денис Паслер сообщил Михаилу Мишустину, что до конца этого года планируется завершить строительство трёх новых учебных корпусов.

Кроме того, обсуждая решение вопроса дефицита кадров, врио губернатора Свердловской области рассказал о создании кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет». За три года в регионе организовано 12 кластеров в ключевых отраслях экономики, в ближайшее время откроется тринадцатый. Также уже подписано соглашение о создании ещё семи новых кластеров.

В продолжение рабочей встречи Денис Паслер презентовал Михаилу Мишустину стенд Свердловской области на Международной промышленной выставке «Иннопром-2025». Центром внимания стал проект производственной экосистемы «Космос». В неё войдут индустриальный парк, технопарк в сфере электронной промышленности и его якорный резидент – фабрика СВЧ-электроники. «Отмечу, что проект реализуется буквально рядом с площадкой «Иннопрома», в непосредственной близости от кампуса УрФУ, который будет готовить специалистов для резидентов «Космоса», – сказал Денис Паслер. Михаил Мишустин положительно оценил проект и пожелал успехов в его реализации.

Фото ДИП Свердловской области

Екатеринбург, Елена Владимирова

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