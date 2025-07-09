Горожан зовут сажать деревья в дендрарии

В Екатеринбурге горожане смогут сажать деревья в дендрарии. Об этом сообщили в самом парке. Проект так и назвали: «Посади свое дерево в Дендропарке».

Желающие смогут посадить именное дерево – яблоню, березу, клен, липу, дуб, рябину. Каждому вручат именной сертификат с указанием саженца на карте. Участие в проекте не бесплатное: за высадку кустарника придется отдать 17 тысяч, за саженец дерева – от 30 до 60 тысяч рублей. «В стоимость включено само растение и услуги по дальнейшему уходу за саженцем», – уточнили в дендрарии.

Екатеринбург, Елена Сычева

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