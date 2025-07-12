Сегодня заканчивается Петров пост

12 июля в православном календаре – день святых Петра и Павла, окончание Петрова поста. Это день в память о страданиях святых апостолов Петра и Павла, одних из самых почитаемых святых, положивших начало распространению христианства в мире. К этому дню в народной традиции приурочено много примет: «Как придет Петро, так будет и тепло», «В Петровки сухо, и день велик», «Петр-Павел жару прибавил».

Считается, что после Петрова дня кукушка перестает куковать, а соловей петь, начинают темнеть ночи.

Петров день – окончание поста. В это день ходят в гости и принимают у себя гостей. Кроме того, этот день считается еще и Днем рыбаков, так как сам Святой Петр был рыбаком и считался покровителем рыбного промысла.

Екатеринбург, Елена Васильева

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