УЗГА представит опытный образец самолета «Ладога» к концу 2025 года

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер посетили производственные площадки «Уральского завода гражданской авиации», где разрабатываются малые самолеты.

Как сообщили в пресс-службе свердловского правительства, делегации продемонстрировали цех по производству двигателей большой тяги и моторно-испытательную станцию, где проходили стендовые испытания новейшего российского турбовинтового двигателя ВК-800. Также министр промышленности и торговли РФ осмотрел новый многофункциональный производственный комплекс, созданный для проведения работ с самолетами региональной авиации ЛМС-901 «Байкал», ТВРС-44 «Ладога» и учебно-тренировочного самолета УТС-800.

«Осмотрели не только знаменитые «Байкалы», которые сейчас проходят испытания для получения сертификата, но и новый самолет «Ладога». Сегодня сотрудники Уральского завода гражданской авиации ведут работы с первым фюзеляжем регионального турбовинтового самолёта. В начале марта его привезли с Самарского завода «Авиакор» на УЗГА. Здесь, в новом цехе, соберут первый летный экземпляр самолета. Борт оснастят функциональными узлами и системами. Выкатка опытного образца запланирована уже на конец этого года», – сообщил Денис Паслер.

В этом году на заводе планируется изготовить еще один фюзеляж, который будет использоваться для статических испытаний. Кроме того, в комплексе готовят к ремоторизации один из летных экземпляров легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал». Напомним, в мае этого года вице-премьер РФ Юрий Трутнев на заседании в Госдуме сообщил, что работа над самолетом «Байкал», который должен был заменить Ан-2, зашла в тупик. Позднее в Минпромторге уточнили, что разработка «Байкала» продолжается, в рамках госконтракта опытные образцы будут доработаны. В июне на УЗГА назначили нового главного конструктора ЛМС-901 «Байкал».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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