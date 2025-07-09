В Генплане Екатеринбурга появятся две новые ветки метро

В ближайшие два месяца в Генплан Екатеринбурга до 2045 года внесут дополнения по развитию метрополитена. Они уже прошли через процедуру общественных обсуждений.

Как сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к администрации города, существующую линию планируется продлить как на север, так и на юг. Южное направление предусматривает вариант прохождения через Елизавет и Солнечный с выходом в Академический. Также документом предусмотрено строительство двух новых веток.

Вторая линия должна связать станцию «Янтарная» (в районе ВИЗа) со станцией «Каменные палатки» (ЖБИ). Депо для этой линии запроектировано в районе озера Малый Шарташ, восточнее жилого района Комсомольский.

Третья линия протянется от станции «Академическая» до станции «Шарташская». Варианты размещения депо для нее рассматриваются в районе железнодорожной станции «Аппаратная» или южнее Академического.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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