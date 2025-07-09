Молодая женщина едва не умерла после алкогольных посиделок на даче

Врачи спасли екатеринбурженку, которая получила тяжелое отравление алкоголем после посиделок с друзьями на даче.

Молодая женщина попала в реанимацию в состоянии токсического шока. Такой клинический случай был зарегистрирован на днях в Центральной городской больнице №1 Екатеринбурга, рассказали в областном минздраве. На фоне алкогольной интоксикации у пациентки развились острый очаговый панкреонекроз и токсическое поражение печени. Алкогольный панкреонекроз приводит к необратимому разрушению поджелудочной железы. При поражении органа более чем на 30% риск летального исхода превышает 50%.

Благодаря слаженным действиям, медикам удалось спасти жизнь девушки. Ей назначили комплексное лечение, включая детоксикацию и терапию антибиотиками. После стабилизации состояния пациентку перевели на амбулаторное наблюдение.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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