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Среда, 9 июля 2025, 14:21 мск

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Мошенница похитила у матери участника СВО 1,8 млн рублей, обещав ей найти сына

Жительницу Асбеста будут судить за мошенничество в особо крупном размере: она похитила у своей знакомой, матери участника СВО, 1,8 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, обвиняемая в ходе доверительной беседы с пострадавшей узнала, что ее сын находится в зоне СВО и с ноября 2024 года не выходит на связь.

Мошенница сказала своей жертве, что у нее есть возможность через знакомого выяснить, где находится ее сын, и помочь с его лечением, только на это понадобятся деньги. На самом деле никаких полезных связей у нее не было. С помощью обмана обвиняемая выманила у матери военнослужащего 1,8 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Асбестовский городской суд для рассмотрения по существу.


Асбест, Елена Владимирова

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