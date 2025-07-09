Служебных собак в аэропорту могут заменить роботы

Служебных собак в аэропорту Кольцово может заменить робот-нюхач. Газовый анализатор, который умеет распознавать запахи запрещенных и взрывчатых веществ, разрабатывают в «Сколтехе» по соглашению с «Аэропортами регионов».

«Собаки анализируют запах с помощью рецепторов и мозга. Мы используем похожий подход: есть условные полости, в которых находятся сенсоры, которые имитируют работу рецепторов. Каждый из сенсоров может реагировать на определенный тип веществ. Любой аромат – это сложная комбинация, а не один запах, поэтому каким-то одним датчиком невозможно измерить комбинацию», – рассказал «Новому Дню» научный сотрудник Сколковского института науки и технологи Валерий Зайцев.

Каждый «подозрительный» запах фиксируется и заносится в память устройства на этапе обучения. «После этого он будет искать ровно такие же запахи, паттерны из своей памяти. То, что он «вдохнет», он будет сравнивать с теми, что у него сейчас есть. Если он наткнется на что-то запрещенное, он сработает, выдаст аларм», – добавил собеседник агентства.

Сейчас подобные устройства используются в пищевой и химической промышленности, а в будущем их адаптируют для нужд транспортной безопасности. «Нужно придумать, в какой она будет конфигурации, куда ее ставить, какой должна быть емкость, из которой будет считываться запах, и так далее», – уточнил он. Во время обкатки станет ясно и то, как быстро анализатор сможет распознавать запахи запрещенных к провозу веществ, и другие технологические тонкости.

Екатеринбург, Елена Сычева

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