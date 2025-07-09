Завтра будет самый жаркий день на неделе

Четверг, 10 июля станет самым жарким днем этой недели, а может быть, и месяца. По прогнозу Гидрометцентра, завтра в регионе будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, ливни, грозы. Ветер западный 3-8 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19°, днем +24…+29°.

В пятницу будет уже прохладнее – от +20 до +25°. В субботу ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, на востоке местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14°, днем +18…+23°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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