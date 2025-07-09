Сколько стоит покататься на сапборде в Екатеринбурге

Екатеринбургу обещают два дня жары, и все чаще можно увидеть отдыхающих не только на берегах водоемов, но и прямо на их глади – стоящими на сапбордах. Сегодня это развлечение не экзотика, а один из вариантов активного летнего отдыха. Корреспонденты «Нового Дня» решили выяснить, во сколько обходится это удовольствие.

В основном, сапборды сдаются в почасовую аренду. Ценник за первый час катания на стандартной доске начинается от 1000р, а каждый последующий час аренды обходится дешевле, примерно в 750 рублей. Если хочется разделить впечатления с партнером или ребенком, двухместный сап будет стоить от 2000 рублей за час. В стоимость, как правило, включено все необходимое: сапборд, спасательный жилет, весло, гермосумка для вещей. Это то, что касается спокойных прогулок, в черте города, например, на Верх-Исетском пруду.

Для тех, кому спокойного скольжения по воде мало, есть другой формат – организованные сплавы по живописным рекам области. Это уже приключение с адреналином и логистикой. Например, есть сплавы по Усьве, по Чусовой, Исети, Нейве, Реж-реке или Серге в Оленьих ручьях. Цена здесь другая: участие в сплаве стартует от 3000-5000 рублей и выше за весь маршрут. При этом арендовать сапборд не нужно, он входит в стоимость.

Можно, конечно, самим купить сап или взять у тех, кто предлагает «из кустов». Но в этом случае придется самим заботиться о безопасности и изучать правила. Например, можно удаляться от берега максимум на 500 метров при высоте волны, не превышающей 25 сантиметров. Обязательно нужно надевать спасательный жилет, пристегивать лиш (страховочный трос) и т.д. При этом вы все равно лишаетесь выделенной швартовочной зоны для спуска, спасательного поста и других необходимых вещей, если решаете кататься самостоятельно.

Сапбординг стал таким популярным и относительно доступным, потому что в отличие от лодок или катеров, сапборд законодательно не считается судном. Он приравнивается к плавсредству, как, например, надувной матрас. То есть, для катания не нужны права ГИМС, и не требуется регистрация доски в инспекции.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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