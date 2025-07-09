Горожане рассказали, есть ли взаимосвязь между скамейками и пьяницами на Вайнера

Депутат Алексей Свалов предложил бороться с пьянством на пешеходной улице Вайнера радикально: убрать 80% скамеек. «Хотите решить вопрос, просто сократите лавочки. У вас не будет такого количества людей, которое здесь обычно находится», – объяснил он свою идею в эфире ОТВ.

Корреспонденты «Нового Дня» спросили екатеринбуржцев: считают ли они удаление лавочек эффективной мерой, и какие альтернативы могут предложить для решения проблемы.

Почти все опрошенные горожане выступили против демонтажа скамеек. Главный аргумент: это не решит проблему с пьянством, а просто лишит места отдыха обычных людей – пожилых, родителей с колясками, туристов.

Вместо уборки скамеек люди видят решение в принятии совершенно других мер. Чаще всего предлагали усилить патрули охраны общественного порядка. Еще одно популярное мнение: ограничить число магазинов, торгующих спиртным рядом с Вайнера, или запретить им продавать алкоголь после 18:00.

Были и те, кто считают, что ситуация – безвыходная. Среди всего спектра мнений встретилось и одно радикальное предложение. Решение отличается от остальных по масштабу воздействия на проблемную зону.

Подробнее – смотрите на видео.

Горожане о лавочках и пьяницах

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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