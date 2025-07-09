Самый популярный ТЦ Екатеринбурга «Гринвич» открывается

Самый популярный ТЦ Екатеринбурга «Гринвич» возобновляет работу. Напомним, что в связи с необходимостью технической доработки торговый центр закрылся 29 июня. Вся необходимая работа в помещениях проведена и с 10 июля ТЦ возобновит работу. Арендаторы могут попасть на свои рабочие места и готовить магазины с 14:00, пояснили в администрации «Гринвича».
Речь идет о:
* Торговых галереях (магазинах розничной торговли);
* Офисных помещения;
* Сервисных услугах.
Работа кинотеатров пока не возобновляется. Информация об их открытии будет озвучена чуть позже.
Для посетителей и горожан ТРЦ будет открыт с 16 часов.
«Администрация ТРЦ «Гринвич» благодарит горожан за любовь и поддержку, которую мы получали все эти дни. Мы рады видеть вас снова», – говорится в сообщении пресс-службы ТЦ «Гринвич».
Екатеринбург, Елена Васильева
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