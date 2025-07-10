Большинство уральцев тратит на отпуск от 50 до 100 тысяч рублей

Больше трети работающих жителей Свердловской области тратят на летний отпуск от 50 до 100 тысяч рублей. При этом больше половины копят эту сумму в течение нескольких месяцев.

Согласно данным опроса, который провели на сайте «Зарплата.ру», в этом году на летний отпуск респонденты тратят:

менее 50 000 рублей – 22%,

от 50 до 100 тысяч рублей – 36%,

от 100 до 200 тысяч рублей – 20%,

от 200 до 300 тысяч рублей – 17%,

от 300 до 500 тысяч рублей – 4%,

от 500 тысяч до 1 миллиона рублей – 1%.

Откладывать деньги на отпуск начинают: за 1-3 месяца – 28% опрошенных, за 3-6 месяцев – 25%, за 6-9 месяцев – 11%, начинают копить на следующий отпуск сразу же, как возвращаюсь из предыдущего – 21%. У 15% нет необходимости откладывать на отпуск заранее.

Основная часть отпускных расходов уходит на еду: рестораны, кафе, экзотические продукты (64%); экскурсии: гиды, прогулки по воде, поездки в соседние города и туристические объекты (64%); проживание: аренда номера, квартиры (54%).

Значительная часть трат – это шопинг: покупка одежды, обуви, косметики или электроники (47%), развлечения: походы в бары, клубы или концерты (46%), сувениры и презенты: покупка подарков для себя или для близких (49%). Кроме этого, опрошенные тратятся на спа и уход за собой: посещение салонов красоты, спа-центров, массажные процедуры (17%) и аренду транспорта: автомобили, мопеды, велосипеды, гидроциклы (9%).

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube