На мусоросортировочном комплексе в Нижнем Тагиле нашли труп

На мусоросортировочном комплексе в Нижнем Тагиле обнаружили труп женщины. Тело, по всей видимости, выбросили в мусорный бак, а потом вместе с другим мусором вывезли на МСК.

«После разгрузки мусоровоза на ленте конвейера работники предприятия, осуществляющие сортировку, обнаружили труп женщины. На место сразу же были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Ведутся следственные действия», – сообщили представители МСК.

Там уточнили, что так как мусоровозы оснащены системой ГЛОНАСС, получится отследить все точки, с которых забирали мусор.

Екатеринбург, Елена Сычева

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