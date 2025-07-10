Мужчина привез на Урал из Чехии 350 живых змей

Предприниматель из России ввез 354 живых змеи в страну, их привезли из Чехии, сообщает пресс-служба Уральской таможни. В состав груза вошли 350 королевских питонов и 4 береговых гоферовых змеи.

«Живой груз следовал автомобильным транспортом через Польшу, Литву и Беларусь в Липецк, где его ожидал получатель. В Россию партия змей прибыла в специально оборудованных грузовых фургонах с пересадкой в Беларуси», – сообщили в таможне.

Там уточнили, что змей привезли в страну на продажу. Цена каждой составляет порядка 50-60 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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