Движение трамваев по улицам Радищева и Московской закроют на 10 дней

С 12 по 22 июля в связи с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Радищева и Московской изменятся семь трамвайных маршрутов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, движение следующих трамваев № 1, 3, 10, 12, 15, 17, 21 с 00:00 12 июля по 00:00 22 июля будет закрыто:

− по улицам 8 Марта и Радищева, от остановки «Цирк» до остановки «улица Московская»;

– по улице Московской, от конечной станции «Дворец спорта» до остановки «улица Московская»;

– по улице Московской, от остановки «улица Московская» до остановки «Площадь Коммунаров» во всех направлениях.

Маршруты будут курсировать следующим образом:

– трамвай № 1 от станции Академика Парина – Вильгельма де Геннина – Серафимы Дерябиной – Волгоградская – Белореченская – Московская – Ленина – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Титова – Вторчермет;

– трамвай № 3 от станции ЦПКиО – Луначарского – Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – ВИЗ – Викулова – Белореченская – Московская – Ленина – Луначарского – ЦПКиО;

– трамвай № 10 от станции ЦПКиО – Луначарского – Ленина – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Техническая – 7 Ключей;

– трамвай № 12 от станции Волгоградская – Белореченская – Московская – Челюскинцев – Уральская – Гагарина – 40 лет ВЛКСМ;

– трамвай № 15 от станции 40 лет ВЛКСМ – Гагарина – Ленина – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Вторчермет;

– трамвай № 17 от станции Керамическая – Титова – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – Ленина – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Кушвинская;

– трамвай № 21 от станции ЦПКиО – Луначарского – Ленина – Московская – Белореченская – Викулова – Верх-Исетский бульвар – Челюскинцев – Луначарского – ЦПКиО.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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