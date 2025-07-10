В приложении «Госуслуги.Дом» теперь можно сообщить о коммунальной аварии

Функция аварийной заявки появилась в приложении «Госуслуги Дом». Теперь пользователи мобильного приложения могут напрямую связаться с аварийно-диспетчерской службой (АДС) своей управляющей организации. Информация стала доступна на главном экране при нажатии кнопки «Авария». Новый сервис подскажет, при каких ситуациях необходимо связаться с АДС, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

«Если в многоквартирном доме происходит авария, важна каждая минута: чем раньше управляющая организация узнает от жителей об аварийной ситуации, тем меньшими ресурсами ее возможно устранить. Каждая управляющая организация, согласно постановлению Правительства РФ № 416, обязана иметь круглосуточную АДС. Приложение «Госуслуги Дом» объединяет в одном окне решение всех вопросов ЖКХ, и теперь у жителя появился быстрый доступ к телефону аварийной службы», – рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Новая функция доступна с главного экрана приложения – достаточно нажать кнопку «Авария». При наличии внесенного номера появится кнопка для звонка, если номера нет – можно отправить заявку управляющей компании. Перед запуском сервиса все номера АДС были проверены на актуальность.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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