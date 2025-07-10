В свердловском филиале «Т Плюс» назначен новый руководитель

Новым директором Свердловского филиала «Т Плюс» назначен Павел Родин. «Ключевая задача нового руководителя – усиление работы по обеспечению надежного и бесперебойного энергоснабжения жителей и предприятий Екатеринбурга и Свердловской области, а также успешная реализация инвестиционных проектов компании в регионе», – сообщили в пресс-службе компании.

Павел Родин окончил Уральский государственный технический университет по специальности «Тепловые электрические станции». Карьеру начал в 1998 году, прошел путь от должности машиниста-обходчика по турбинному оборудованию ОАО «Свердловэнерго» до главного инженера Свердловского филиала «Т Плюс».

В качестве главного инженера Павел Родин участвовал в реализации значимых для региона инвестиционных проектов «Т Плюс», связанных с техническим перевооружением, модернизацией и вводом в эксплуатацию новых энергообъектов Екатеринбурга и Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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