Жителя Новоуральска оштрафовали на 40 тысяч рублей за оскорбление в интернете инспектора ГАИ

Житель Новоуральска признан судом виновным в публичном оскорблении полицейского, находящегося при исполнении. 42-летний мужчина оставил нелестные комментарии в адрес инспектора местной Госавтоинспекции в соцсетях. Комментарии содержали нецензурную лексику и выражения, порочившие честь и достоинство сотрудника ОВД, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Новоуральца судили по статье 319 УК РФ. Мужчина полностью признал свою вину. По решению мирового судьи, ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, а также взыскана в пользу полицейского компенсация морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

По данным Горелых, это уже третий житель Новоуральска, который был привлечен к ответственности за оскорбление представителя власти. «Негативные посты об инспекторе местной ДПС ГИБДД блогеров-словоблудов были выявлены сыщиками ОРЧ СБ в ходе мониторинга социальных сетей в июне 2024 года», – сообщил пресс-секретарь областной полиции.

Новоуральск, Ангелина Сергеева

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