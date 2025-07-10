Пылесос-шпион и машина – вражеский беспилотник. Безопасники рассказали, чего боятся в новой технике

Современная умная техника может быть опасной для своих владельцев, об этом говорят представители сферы IT-безопасности, которые рассказывают «страшные вещи». И если из уст непрофессионалов они звучат как теории заговора, то подобные высказывания специалистов звучат как минимум настораживающе. О том, чего опасаются сами представители сферы IT-безопасности, рассказала представитель «Лаборатории Касперского» Марина Усова на секции «ИИ в управлении умными городами» на «Иннопроме».

«Вы точно все этот фильм видели с Брюсом Уиллисом. Цифровой город будущего, где просто отключали все управление водопроводом, канализацией. И такая драма разыгрывалась! Основная масса людей может почувствовать это катастрофу на себе, потому что сейчас именно все так в городах и происходит», – рассказала она.

При этом у многих людей есть сознательный страх перед машинами. «Недавно проводили опрос тех, кто использует умные колонки. Большинство говорит с ними очень вежливо, «спасибо», «пожалуйста», чуть «не будь здоров». 80% людей делают так, потому что их так воспитали, а еще 20% ответили, что когда миром будут править роботы, они запомнят, что я с ними в самом начале вежливо разговаривал. Понимаете? На полном серьезе», – отметила Усова.

При этом она предложила вспомнить, что собой представляет искусственный интеллект, если «посмотреть на него не с эмоциональной точки зрения, а математической». «Это же просто огромные базы данных, обработанные алгоритмами и выдающие тебе наиболее распространенный, подходящий в этом случае ответ. А чем больше база данных, тем больше возможностей утечек и ее нарушения. И чем нам удобнее живется, тем больше с точки зрения безопасности рисков в любой передаче информации. Потому что злоумышленники ее могут подменить, как им надо, написать алгоритмы со своим результатом», – подчеркнула представитель «Лаборатории».

Она предложила поискать в кругу общения знакомого, который «суперкруто у себя сделал умный дом». «Зашел, поздоровался с ним вежливо, включил свет, чайник поставил. И количество устройств, которые передают так или иначе информацию, в таких домах колоссальное. То же про умный подъезд, дом, район и город. Вы представляете, какое количество и какой массив данных должен быть безопасно куда-то передан и кем-то обработан. Один человек свой дом может посмотреть, а если туда будут стекаться данные с двухмиллионного города? Если злоумышленник получит данные к этой информации, использовать он ее может как угодно. Что можно получить из базы данных домового сообщества? В 2025 году мы уже находили утечку в такой программе, через которую можно было получить информацию о том, кто проживает в семье, паспортные данные, возраст, когда менял кран, когда вызывал сантехника, какое количество устройств у тебя, какой у тебя пароль на Wi-Fi, фотографии в режиме реального времени… Мы же все верим, что у нас роботы-пылесосы без фотосъемки и ничего никуда не могут передать», – заметила она.

«Ну и еще одна страшная сфера жизни: автомобили. И дело не в беспилотном транспорте. Если вы обратите внимание на свои машины, не считая производства Советского Союза, то почти во всех есть планшеты, особенно в заполонившем последние пару лет китайском автопроме. Так вот мы как-то одну машину ради интереса открыли, посмотрели этот планшет – а там три симки стоит. Она может делать все с помощью удаленных команд. Может сама нажать на газ, когда ты жмешь на тормоз. Может нажать на тормоз, когда ты жмешь на газ. Может вмешаться в рулевое управление. Это потенциально катастрофичная ситуация. И в общем-то тоже, пока не будет государственного регулирования, когда в эти машины надо будет ставить некие системы безопасности уже на входе, и, конечно, российские, раз у нас суверенитет идет, то, в общем, опасность присутствует и существует. А, и, кстати, и голос в машине тоже можно записать и передать под алгоритмом всю информацию. В общем, с роботами надо все-таки вежливо, а то мало ли», – заключила она.

Екатеринбург, Елена Сычева

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