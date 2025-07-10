Названа самая пугающая медицинская процедура

Большинство россиян испытывают страх перед медицинскими манипуляциями. Так ответили 79% россиян во время опроса, результаты которого публикует «Газета.ру».

Абсолютный лидер в «страшном» топе – лечение зубов. Походов к стоматологу боятся 54% россиян. На втором месте находится колоноскопия, она страшит 46%. На третьем – операции под общим наркозом, так ответили 38% россиян.

Замыкают пятерку уколы (35%) и оперативные вмешательства под местной анестезией (30%). Еще 28% опрошенных страшатся гастроскопии, 21% опасается любых видов томографии, 17% не любят забор крови из вены, 7% боятся флюорографии.

Больше половины опрошенных объяснили, что боятся боли во время процедур, чуть больше трети волнуются из-за возможного неблагоприятного диагноза, 19% испытывают общее недоверие к качеству медпомощи, а 17% чувствуют тревогу из-за потери контроля над ситуацией, – гласят результаты опроса.

Екатеринбург, Елена Сычева

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