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Четверг, 10 июля 2025, 13:08 мск

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Автостоянку у ДИВСа закроют на время чемпионата по боксу

в Екатеринбурге введут ограничения для владельцев автотранспорта на время проведения чемпионата России по боксу среди мужчин, который состоится 15-23 августа.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, 15, 22 и 23 августа в период с 00:00 до 22:00 будет закрыта стоянка, расположенная с нечетной стороны улицы Николая Никонова, между территорией Дворца игровых видов спорта и въездом на стоянку спортивного комплекса «Динамо». Ограничения не коснутся автотранспорта, аккредитованного Федерацией бокса России.

Организаторы просят автовладельцев отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. Напомним, местом проведения чемпионата России по боксу станет Дворец игровых видов спорта. Более 300 лучших спортсменов из более чем 60 регионов страны встретятся на уральском ринге. В дни соревнований жителей и гостей Екатеринбурга ожидают не только поединки, но и множество дополнительных мероприятий. Развлекательная программа в рамках чемпионата будет включать в себя мультимедийное шоу, выступления военного оркестра, выставку военной техники и спортивные активности.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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