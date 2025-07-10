Террориста с Урала приговорили к 17 годам лишения свободы (ФОТО)

В Екатеринбурге вступил в силу приговор в отношении свердловчанина Егора Бобылева, который признан виновным в участии в деятельности запрещенной на территории России террористической организации «М.К.У.» (ч. 2 ст. 205.5 УК России) и вовлечении молодёжи в террористическую деятельность (ч. 1.1 ст. 205.1 УК России).

Как сообщает областная антитеррористическая комиссия, с июля по ноябрь 2023 года Бобылёв, действуя по указаниям координаторов из числа украинских неонацистов, совершал насильственные акции, снимал происходящее на видео и распространял записи через Telegram-каналы радикальной направленности. Затем он был задержан сотрудниками регионального УФСБ.

«Примечательно, что в качестве объектов террора Бобылёв выбирал лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию или не имеющих физической возможности дать ему отпор, что демонстрирует истинную бесчеловечную природу современных экстремистских движений», – добавили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

Бобылёв приговорен к 17 годам лишения свободы, из них 5 лет – с отбыванием наказания в тюрьме. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за совершение преступлений против личности и общественной безопасности (ч. 1 ст. 134, ч. 1 ст. 167, ч. 2 ст. 244, ч. 1 ст. 282.4 УК России), что было учтено судом при вынесении приговора.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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