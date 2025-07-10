В Екатеринбурге открыли «Гринвич»

В Екатеринбурге после 10 дней простоя открылся торговый центр «Гринвич». Двери для покупателей открыли ровно в 16:00. Как передает корреспондент «Нового Дня», многие горожане специально пришли к ТРЦ заранее, чтобы быть одними из первых посетителей.

В «Гринвиче» работает большая часть магазинов и паркинг. О дате возобновления работы кинотеатра будет объявлено позднее.

Напомним, самый большой торговый центр в городе приостановил работу 30 июня. По заявлению руководства ТРЦ, остановка была связана с необходимостью модернизации инженерных и противопожарных систем безопасности.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

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