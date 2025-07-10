ЕВРАЗ потратит больше миллиарда рублей, чтоб воздух в Нижнем Тагиле стал чище

ЕВРАЗ НТМК приступает к реализации нового экологического проекта, включенного в федеральную программу «Чистый воздух», – техническому перевооружению биохимической установки (БХУ) коксохимического производства. Об этом рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов на промышленной выставке «Иннопром-2025», которая проходит в Екатеринбурге.

Инвестиции оцениваются в сумму свыше 1 млрд руб. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован во 2 квартале 2026 года.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЕВРАЗа, запуск обновленной установки позволит снизить выбросы ароматических веществ на 90% за счет современных технологических решений и оборудования. Так, на БХУ будут укрыты отстойники и бассейны с вытяжками отходящих газов. Кроме того, адсорбционные угольные фильтры после отработки найдут дальнейшее применение в шихте при производстве кокса, обеспечивая 100%-ный рециклинг.

«ЕВРАЗ НТМК уже реализовал шесть из девяти масштабных воздухоохранных мероприятий в рамках «Чистого воздуха», вложив в них более 6,36 млрд рублей. Выбросы загрязняющих веществ по итогу снижены на 7,9 тыс. тонн, – отметил Денис Новоженов. – Проект техперевооружения БХУ важен для сотрудников комбината и горожан, ведь он не только снижает экологическую нагрузку, но и практически убирает неприятную ароматику, присущую отдельным процессам коксохимического производства».

Нижний Тагил, Елена Васильева

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