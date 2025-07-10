Уральские авиалинии и Уральский Федеральный Университет будут готовить инженеров для авиационной отрасли

Уральские авиалинии и Уральский федеральный университет в лице Уральской передовой инженерной школы подписали соглашение о стратегическом партнёрстве по подготовке кадров для авиационной отрасли. Одной из важных совместных задач станет разработка оборудования для диагностики состояния авиационных двигателей в рамках научно-исследовательских работ.

«Сегодня очень сложно найти специалистов по эксплуатации летательных аппаратов и авиационных двигателей. Теперь на базе Уральской передовой инженерной школы появилась возможность обучать как бакалавров, так и магистров по этой специальности. По окончании университета у выпускников будет возможность практически реализовать свои дипломные проекты у нас на производстве», – сказал директор авиационного технического центра Уральских авиалиний Игорь Поддубный.

В июле авиакомпания запустила программу для магистрантов. Для них создан учебный цех, где они могут изучать теорию и проходить практику под руководством опытных специалистов компании. Магистерская программа длится два года, выпускники будут приняты в авиакомпанию на должности «инженер по эксплуатации авиационной техники» или «инженер по поддержанию лётной годности».

Программа для бакалавров начнется с сентября этого года, практику они будут проходить в Уральских авиалиниях прямо с первого курса. «На данный момент идет приём на бакалавриат. До 25 июля – приём документов, в магистратуру – до 25 августа. Можно подать документы как на портале Госуслуг, лично приехать на ул. Мира, 19, либо через личный кабинет студента на сайте УрФУ», – рассказал заведующий кафедрой «Энергетика» УрФУ Олег Комаров.

Фото «Уральские авиалинии»

Екатеринбург, Таисья Исупова

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