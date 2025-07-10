На Урале начался период наблюдений за пролетами МКС

В июле наступил самый благоприятный период для наблюдения пролетов Международной космической станции над Уралом. МКС – один из самых ярких объектов в небе, ее блеск уступает только Луне и Венере.



Как сообщили в Коуровской обсерватории, отличить пролет станции от самолета можно по нескольким признакам: МКС медленно пересекает небосвод с запада на восток, свет от станции не мигает, как у самолетов, и космическая станция появляется точно по расписанию. В июле МКС можно увидеть два, а в некоторые ночи, и три раза.



Увлеченным астрономией можно попробовать разглядеть космическую станцию в телескоп. Оптический инструмент позволит увидеть, что МКС – протяженный объект. Ее солнечные батареи обычно напоминают буквы «Н» или «Г» в зависимости от ракурса. Минимальное расстояние, на которое МКС приближается к Екатеринбургу, составляет около 700 километров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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