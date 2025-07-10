На Вторчермете появятся новый ЖК, детский сад и благоустроенный сквер

В Екатеринбурге утвердили еще одну площадку для реализации программы «Комплексное развитие территорий».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, она расположена вдоль улицы Титова в микрорайоне Вторчермет. Сегодня на участке в 65 тысяч кв.м располагается 21 здание – жилые и нежилые. Время их постройки разнится от 1930-х до 1980-х годов. Снеся их, выигравший торги девелопер возведет на месте новые дома.

Кроме того, предприятие за собственный счет построит детский сад на 250 человек; разработает проектно-сметную документацию для образовательного центра по адресу: улица Листопадная, 4; капитально отремонтирует улицу Монтерскую (от Титова до дома № 5 «а» по Монтерской) до конца 2026 года; благоустроит сквер в границах улиц Монтерской и Титова. Для жильцов новых домов обустроят парковки и дворы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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