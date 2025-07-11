Пьяный водитель собрал «паровозик» из пяти автомобилей (ФОТО)

Сегодня ночью на улице Щербакова в Екатеринбурге нетрезвый водитель устроил ДТП с участием пяти автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, 30-летний водитель Infiniti протаранил Renault под управлением мужчины 1988 года рождения, ожидавшего зеленого сигнала светофора перед перекрестком. Столкновение привело к последовательному повреждению еще трех машин: Infiniti под управлением женщины 1990 года рождения, Kia (водитель – женщина 1998 года рождения) и Omoda (водитель – мужчина 1999 года рождения).

Водитель и пассажирка Renault с травмами доставлены в медицинское учреждение.

Проверка показала, что водитель автомобиля Infiniti, местный житель, находился в состоянии алкогольного опьянения с концентрацией 1,065 мг/л в выдыхаемом воздухе. Дополнительно установлено, что гражданин ранее был лишен водительских прав и управлял незарегистрированным транспортным средством и не вписан в полис ОСАГО.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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