Уральские девушки потянулись в строители

В Свердловской области выросло число выпускников школ, которые хотят освоить строительные специальности. При этом среди них не только парни, но и девушки. Об этом заявил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов на ОТВ в программе «Акцент».

«Тренд поменялся, у нас сегодня конкурс на одно место в колледже по 5-10 человек. Не только молодые люди, но и девушки хотят идти работать руками, хотят идти на стройку», – сказал он. По словам Григория Сурганова, кадровый дефицит в отрасли уже преодолен, и не за счет мигрантов: «Те студенты, которые приходили в колледж 3 года назад, уже сейчас начинают восполнять дефицит. Мы эту нишу занимаем текущими кадрами и понимаем, что с каждым годом их будет больше, больше и больше».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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