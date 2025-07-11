Партию антидота к цианиду пытались вывезти из Кольцово в Баку

В Екатеринбурге таможенники задержали крупную партию антидота к цианиду, которую пытались вывези в Баку пассажиры-иностранцы. В багаже у них нашли суммарно почти 200 ампул весом около 4 кг.

«Медицинские препараты, со слов пассажиров, перед регистрацией передал ему знакомый, чтобы вывезти их из России в Азербайджан. Второй пассажир сообщил, что взял ампулы у незнакомого ему человека для передачи их в Баку», – сообщили в пресс-службе Уральской таможни, уточнив, что оба мужчины вину признали. В отношении них завели административные дела по ст. 16.2 КоАП РФ за недекларирование товаров.

«Чтобы не стать фигурантом административного или даже уголовного дела, не принимайте товары или предметы у знакомых или незнакомых людей, отказывайте тем, кто просит вас что-то перевезти. Это для вашей же безопасности. До суда может довести и безобидная, на первый взгляд, коробочка с сувенирами. По закону нарушителям грозит штраф в размере от одной до двукратной стоимости товара с возможной конфискацией», – подчеркнул начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.

Екатеринбург, Елена Сычева

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