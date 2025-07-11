Завтра в ЦПКиО пройдет большой футбольный фестиваль и концерт

Большой футбольный фестиваль и концерт группы «Блестящие» пройдет в субботу в ЦПКиО. Организаторы мероприятия – попечительский совет ФК «Урал», председателем которого является Константин Погребинский, а главой совета директоров – Дмитрий Пумпянский.

Как сообщили «Новому Дню» организаторы, фестиваль является ежегодным и проходит уже в третий раз. Ожидается, что в нем примет участие порядка 30 тысяч человек – любителей футбола, которые также являются и болельщиками ФК «Урал».

Развлекательная программа в ЦПКиО стартует в 12 часов – с проведения турниров разных ворастных категорий по панне, кикеру, квадрату и киберфутболу.

С 12 до 18 часов можно также будет принять участие в футбольном квесте.

С 12:30 до 14:00 состоится автограф-сессия с игроками ФК «Урал».

В 13:45 – состоится парад болельщиков, они пройдут от главной сцены ЦПКиО к фонтану, далее – торжественное открытие самого фестиваля.

Закроет мероприятие концерт группы «Блестящие» – он состоится с 19 до 20 часов по местному времени.

Екатеринбург, Елена Васильева

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