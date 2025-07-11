Уральцы младше 30 лет стали банкротиться чаще

В Свердловской области ежегодно растет количество дел о персональном банкротстве. Причем портрет должника меняется – все чаще банкротятся люди младше 30 лет, которые не могут выплачивать кредиты.

Как сообщили «Новому Дню» в арбитражном суде Свердловской области, за первое полугодие 2025 года поступило 10 353 заявления о признании гражданина банкротом, сумма задолженности по которым составила от 51 тысячи до 159 миллионов рублей. Из них приняты к производству: с долгом до 500 тысяч рублей – 1 567 заявлений; от 500 тысяч до 3 миллионов рублей – 7074 заявления; от 3 до 10 миллионов рублей – 1105 заявлений; от 10 до 100 миллионов рублей – 143 заявления; свыше 100 миллионов рублей – 10 заявлений. Как правило, крупные должники когда-то были руководителями предприятий, а сейчас с них взыскивают субсидиарную ответственность.

При этом в последние пять лет наблюдается тенденция персонального банкротства молодых трудоспособных людей в возрасте до 30 лет. В их кредитной истории – займы в микрофинансовых организациях, потребительские кредиты, задолженность по кредитным картам. Стоит отметить, что в 2025 году количество заявлений о банкротстве граждан увеличилось почти на 40% (в первом полугодии 2024 года арбитраж принял 7425 заявлений). За весь 2024 год в суд поступило 16 861 обращений о признании личным банкротом.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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