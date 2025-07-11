В Свердловской области нашли шесть свалок на аграрных участках, наносящих ущерб на несколько миллионов рублей

В Свердловской области с начала 2025 года выявлено шесть новых свалок на землях сельскохозяйственного назначения. Инспекторы Россельхознадзора обнаружили скопление мусора на участках в Сысертском, Слободо-Туринском и Шалинском муниципальных районах. Для оценки состояния почвы на несанкционированных свалках были проведены химико-токсикологические анализы.

Выяснилось, что одна помойка в Шалинском районе наносит ущерб на 1,3 миллиона рублей. Эти расчеты были направлены владельцу земельного участка в досудебном порядке, чтобы он принял необходимые меры. Всего же на основании проведенных исследований и расчетов правообладателям земельных участков направлены уведомления об ущербе в размере 12,6 миллионов рублей.

«Управление активно продолжает работу по ликвидации несанкционированных свалок, выявленных в предыдущие периоды. В первое полугодие 2025 года удалось ликвидировать 56% всех выявленных ранее свалок, что свидетельствует о высокой эффективности проводимых мероприятий», – сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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